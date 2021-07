«Vogliamo un’area fitness all’aperto a Marina»: i cittadini raccolgono 265 firme

MARINA DI GROSSETO – È stata consegnata in Comune da un gruppo di cittadini di Grosseto e della frazione di Marina una petizione per la realizzazione di un’area fitness attrezzata professionale nella zona verde del Forte San Rocco o altra zona idonea della frazione di Marina di Grosseto.

La petizione, ai sensi dell’articolo 33 del “Regolamento comunale degli istituti di partecipazione popolare dei cittadini”, è sostenuta da 265 firme di iscritti nelle liste elettorali di Grosseto.

«L’intervento – spiegano i promotori – darebbe grande visibilità a Marina di Grosseto, potendo essa attrarre i tanti praticanti del territorio e anche diventare sede di eventi di richiamo, rafforzando la vocazione sportiva del luogo.

Infatti, da diversi anni il fitness e l’attività sportiva individuale e di gruppo si diffondono progressivamente. Questo fa sì che sempre più persone sono alla ricerca di spazi all’aperto dove potersi esercitare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi. Per rispondere a questa domanda crescente di spazi attrezzati, le grandi città europee si sono da tempo dotate di aree per il fitness allestite in maniera professionale».

«Tra le attività sportive – proseguono -, se ne sta affermando una in particolare, il Calisthenics, molto seguita perché permette di sviluppare un fisico armonioso, mentre la pratica è coreografica e piacevole da osservare, tanto che spesso si organizzano manifestazioni, meeting e dimostrazioni, che attirano folle di praticanti e curiosi.

Questa disciplina, di matrice Americana, da qualche anno, è letteralmente esplosa, e non solamente sui canali social o YouTube, ma soprattutto all’interno di aree verdi, di spazi all’aperto, luoghi dove moltissimi giovani si ritrovano e condividono la fatica e la bellezza dell’allenamento a corpo libero; ma ancor più importante è lo spirito aggregativo e di socializzazione che si viene a creare, il quale è la causa dei numerosi meeting che si svolgono all’interno di aree attrezzate, coinvolgendo moltissimi atleti».

«A fronte del costo modesto per la realizzazione della struttura – continuano -, nell’ordine dei 10 mila euro, i benefici monetizzabili per il benessere dei cittadini e l’indotto commerciale e turistico sarebbero sicuramente maggiori. L’opera sarà molto gradita e visibile, pertanto è prevedibile che si facciano avanti uno o più sponsor.

La realizzazione sarebbe estremamente rapida, in modo da dotare al più presto Marina di Grosseto del nuovo impianto e costituire, da subito, un importante richiamo per giovani e meno giovani amanti dell’attività a corpo libero. Se il progetto si realizzasse, ci è stata anche proposta la presenza all’inaugurazione del campione italiano di Calisthenics».

«Così, un intervento economico e molto rapido da realizzare, costituirebbe anche un elemento di arredo urbano e occuperebbe una superficie di poche decine di metri quadri; l’impianto valorizzerà notevolmente il territorio e l’offerta di attrezzature per la pratica dello sport all’aria aperta. È facile prevedere anche le ricadute positive per il commercio di Marina, dato il carattere attrattivo dell’impianto, che sarebbe all’avanguardia oltre che uno dei primi realizzati nella provincia di Grosseto».

«L’iniziativa è nata dal forte desiderio di poter svolgere efficacemente attività sportiva all’aperto di due adolescenti, residenti a Marina – concludono i promotori della petizione -. Loro hanno scritto al sindaco, chiedendo la realizzazione di un simile impianto e ricevendone prontamente una manifestazione d’interesse. Si sono quindi attivati, coinvolgendo il loro istruttore di Calisthenics e alcuni residenti tra i più sensibili alle istanze di miglioramento della frazione. È nata così una proposta organica e funzionale che ha riscosso l’entusiasmo di tantissimi grossetani».