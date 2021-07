Sup, escursioni e giochi per i piccoli scansantesi con gli istruttori di Terramare

SCANSANO – Sono in corso i campi estivi della Uisp dedicati ai bambini di Scansano. Organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scansano, hanno come base il bagno Pineta a Marina di Grosseto. Ma non solo: perché oltre ad attività in spiaggia, giochi e sport vari, c’è la bella esperienza con il sup sotto la supervisione degli istruttori di Terramare, una parte dell’attività nel paese di Scansano e l’emozionante avventura come esploratori in grotta a Monte Argentario. Tutto nella massima sicurezza perché a seguire il gruppo di bambini, da 6 a 12 anni, ci sono sei tra istruttori e operatori Uisp.

“Questa attività è organizzata in un modo che condivido – sottolinea il sindaco di Scansano, Francesco Marchi – i giorni al mare da un punto di vista terapeutico sono importanti, perché sole e mare sono estremamente salutari nell’età della crescita”. “La Uisp – aggiunge – ha colto bene questo aspetto e l’amministrazione comunale si è impegnata molto, riuscendo a garantire la gratuità dei campi per le famiglie con Isee inferiore a 30mila euro. Il tutto ovviamente nella più assoluta sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari: per questo mi auguro che l’iniziativa prosegua in futuro”.

“Anche quest’anno i centri estivi che abbiamo proposto – aggiunge l’assessore all’istruzione, Agnese Raffo – sono pensati sia per i ragazzi che per aiutare le famiglie durante l’estate. I risultati si sono visti con un aumento di dieci partecipanti. E con soddisfazione generale visto che abbiamo regalato dei momenti di svago e di divertimento ai bambini. Dopo un periodo particolarmente difficile avevano tanta voglia di giocare e stare insieme. Ovviamente in sicurezza: prima di partire abbiamo richiesto a tutti un tampone”.

A guidare il team di istruttori c’è Kety Grilli Pacini, ormai esperta operatrice Uisp. “Anche quest’anno sta andando benissimo – afferma – siamo riusciti a creare una bella squadra di cui ci sentiamo tutti parte. Dai bambini, i protagonisti di questa avventura, ai genitori agli istruttori”.

Di questo team fanno parte anche due volontari del servizio civile. “E’ più divertente stare qui che in ufficio – sorride Erica Scoccati – anche se ovviamente ci sono anche più responsabilità. Una bellissima esperienza, grazie anche ai bambini che sono bravissimi”. “Stare insieme ai ragazzi – aggiunte Matheus Battisti – è davvero molto coinvolgente. All’inizio ci abbiamo messo un po’ ad ambientarci con loro, ma adesso è fantastico”.

“Quest’estate di campi estivi, insieme ai Comuni di Scansano e Magliano in Toscana – conclude Sergio Perugini, presidente Uisp – ha grande importanza, visto il momento storico, per l’associazione. E’ un progetto al quale abbiamo dedicato tutto il nostro impegno, anche con i ragazzi del servizio civile, che assieme a questi bambini stanno vivendo una bellissima esperienza”.