Summer camp del Grifone al mare: per bambini dai 7 ai 12 anni

GROSSETO – Il Summer camp biancorosso si sposta in spiaggia per due settimane. Da lunedì 19 a venerdì 23 luglio e poi dal 26 al 30 luglio, l’Us Grosseto organizza, in collaborazione con il Football on the beach, un camp estivo per continuare a giocare a pallone anche lontano dai campi di calcio. Il corso di beach soccer, che si terrà al Bagno Kursaal di Marina di Grosseto, è aperto a tutti i bambini e le bambine dai 7 ai 12 anni.

“Visto la grande partecipazione alle quattro settimane di Summer camp – hanno spiegato Luigi Consonni e Nicola Giallini, responsabili del camp biancorosso – vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di continuare a giocare anche in spiaggia, divertendosi tra tornei, allenamenti e bagni al mare. Dopo un anno estremamente difficile i sorrisi dei bambini nel divertirsi sono uno stimolo importante che ci ha fatto scegliere di continuare il Summer camp anche in riva al mare”.

Le giornate di camp, che si svolgeranno dalle ore 9 alle 14, prevedono l’attività sportiva, la merenda a metà mattinata, il torneo tra i vari partecipanti, il bagno in mare o in piscina e per finire il pranzo. Ritrovo al parcheggio del Velodromo di Grosseto, alle ore 8, dove i tecnici che cureranno il camp accompagneranno i bambini con un pullman privato fino al Bagno Kursaal di Marina, per fare poi rientro, sempre in pullman, alle ore 14, ancora una volta al parcheggio del Velodromo di Grosseto. Posti limitati. Prenotazioni al Macron store di via Santerno 27, a Grosseto. Info: 393.5289269 Gigi oppure 391.4804083 Nicola.