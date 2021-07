Ritrovato in un fosso il cadavere di un uomo: potrebbe essere stato ucciso

PIOMBINO – È stato trovato in tarda mattinata il corpo senza vita di un uomo, sulla cinquantina, in un fosso di viale Regina Margherita, nella zona del porto.

Il cadavere avrebbe presentato una profonda ferita sulla testa. Sono in corso le verifiche della scientifica che non escludono la possibilità che l’uomo sia stato ucciso e da una prima analisi dei fatti, l’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe deceduto molte ore prima del ritrovamento.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando di Piombino.

Secondo il quotidiano Corriere Fiorentino in una tasca dell’uomo sarebbe stato trovato un biglietto del traghetto di ieri sera della tratta Portoferraio – Piombino.