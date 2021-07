Malore fatale mentre fa il bagno: muore un uomo di 63 anni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione per un uomo di 63 anni che è morto oggi pomeriggio sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia in seguito a un malore.

Il 63enne ha avuto un attacco cardiaco mentre stava facendo il bagno, poco dopo le ore 13. Immediato l’intervento del bagnino dello stabilimento, dove l’uomo era cliente, che ha trascinato il corpo sulla spiaggia e ha iniziato la rianimazione.

Tempestivo anche l’arrivo dei soccorsi e del personale sanitario, che ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.