La Maremma ha un nuovo dottore: Valerio si laurea in Management con lode

GROSSETO – Una conclusione brillante degli studi per il grossetano Valerio Natale che ha conseguito la laurea magistrale in Management e Governance con 110 e lode.

La sua tesi è stata discussa in presenza davanti alla commissione di professori universitari, presso il dipartimento di studi aziendali e giuridici, scuola di economia e management dell’Università di Siena. Alla tesi hanno potuto assistere, nel rispetto del protocollo anticovid, anche i familiari stretti e alcuni amici.

La tesi di marketing, dal titolo “Sostenibilità e nuovi comportamenti di consumo nel settore moda: un’analisi comparata internazionale Italia – Lituania”, è stata seguita come relatore dal professor Lorenzo Zanni. Valerio ha così messo a frutto sia le sue conoscenze derivanti dalla precedente laurea in economia e commercio sia il suo periodo di studio svolto in Lituania, dove ha svolto interessanti analisi di mercato.

Al neo dottore le congratulazioni della nostra redazione con i migliori auguri per il futuro.