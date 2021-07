Grosseto: arriva Serena dal Venezia. Per l’attacco ufficializzato Arras

GROSSETO – Altri due colpi importanti messi a segno dal direttore sportivo Giammarioli: a Grosseto arrivano il centrocampista Filippo Serena (nella foto da www.usgrosseto1912.com), classe 1999, in prestito dal Venezia, e l’attaccante Davide Arras, classe 1998, lo scorso anno alla Pianese.

Filippo Serena, figlio d’arte, lo scorso anno è rimasto fino a gennaio nella rosa della prima squadra del Venezia che ha vinto il campionato di serie B, per poi andare in prestito a gennaio al Gubbio in serie C. Le due stagioni precedenti aveva giocato in serie C con la maglia del Pontedera collezionando 57 presenze, 3 reti e 4 assist. Questa mattina ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Davide Arras, che sarà a Grosseto domenica e farà il primo allenamento con i compagni lunedì, arriva invece a titolo definitivo, con contratto di due anni, dopo aver segnato nello scorso anno 16 reti in 34 partite con la maglia della Pianese in serie D. Cresciuto calcisticamente nella Juventus e nel Cagliari, ha collezionato anche 17 presenze con la maglia della nazionale under17 segnando 3 reti. Può giocare come prima o seconda punta.