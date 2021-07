Vaccino: per chi ha tra i 60 e i 79 anni disponibile Johnson & Johnson in farmacia

GROSSETO – Le persone tra i 60 e 79 anni possono vaccinarsi presso le farmacie con il monodose Johnson & Johnson. È lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a comunicarlo.

Un modo per velocizzare le cose con un vaccino che non ha bisogno di richiamo. Inoltre le farmacie si trovano in tutti i comuni, e questo garantirà un accesso più pratico per tutti.

E’ necessario portare con sé:

documento di identità

tessera sanitaria

consenso e scheda anamnestica compilati QUI

Inoltre le parafarmacie possono eseguire il servizio di prenotazione della vaccinazione negli Hub regionali, a favore dei pazienti che lo richiedano, accedendo alle agende disponibili sulla piattaforma regionale, stampando il promemoria e i documenti resi disponibili dalla piattaforma.

Scopri le farmacie aderenti https://bit.ly/3kdCC2P

UGURGIERI DI DR. MALINVERNO FAUSTO E C. SNC Piazza Indipendenza, 8 Arcidosso GR 0564966450

FARMACIA MACCHI SAS DI MACCHI JACOPO Piazza 4 Novembre, 13 Campagnatico GR 0564996642

BARTOLOTTI FRANCA Via Puccini, 6 Capalbio GR 0564896634

GINANNESCHI DELLA DR.SSA MAZZEI EVELINA Via Dante Alighieri, 4 Castel del piano GR 0564955609

Farmacia Piccini Dr.ssa Sonia Via Marconi, 79 Castell’azzara GR 0564952000

FARMACIA COMUNALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Via Ansedonia, 47 Castiglione della pescaia GR 0564937176

FARMACIA FALCHETTI DELLA DOTT FALCHETTI FRANCESCA MARIA Via Veneto, 32 Castiglione della pescaia GR 0564933548

IL DELFINO DI MICHELI ALESSANDRO E C. SAS Piazza Piastre Servizi, 4 Castiglione della pescaia GR 0564923099

ZINGONI DELLA DR.SSA LUCIA UGURGIERI E C. SNC Largo di via Italia n.2 Cinigiano GR 0564993415

TASSO GIOVANNI Via della Stazione, 13 Cinigiano GR 0564992961

SCALONCINI DELLE DOTT.SSE SCALONCINI PECCIARINI SIMONETTA E TONDI ALESSANDRA SNC Corso Fagare`, 43 Civitella paganico GR 0564905005

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA Via Litoranea, 89 Follonica GR 056644246

S. ANTONIO DEI DR.I MARTINOZZI PAOLA E MAURIZIO SNC Via Colombo, 39 Follonica GR 056640084 farmacia follonica bicocchi di endurance s.r.l. Via Bicocchi, 55B Follonica GR 0566 41549

SALUS SRL Via della Repubblica, 67 Follonica GR 056653690 Farmacia Moccia s.r.l Via Petrarca, 1 Follonica GR 056654455

FARMACIA COMUNALE 2 FOLLONICA Via Cassarello Follonica GR 056653314

BARTOLOZZI SAS DEL DR. ANDREA BARTOLOZZI BERNARDINI e C. Via Grosseto, 15 Gavorrano GR 056688083

FARMACIA PIERACCINI DI PIERACCINI ALBERTO Via G. Marconi, 93 Gavorrano GR 0566844448

BARTOLOZZI SAS DEL DR. ANDREA BARTOLOZZI BERNARDINI e C. Via Matteotti, 31 bis Gavorrano GR 0566844439

COMUNALE N.3 Via dei Mille, 48 Grosseto GR 0564416226 COMUNALE N.2 Via E. De Nicola, 22 Grosseto GR 0564490663

COMUNALE N.4 Via Inghilterra, 7/9 Grosseto GR 0564454174 COMUNALE N.1 Via Emilia, 48 Grosseto GR 0564410929

ZUCCHERI DELLA DR.SSA COSTANZA ZUCCHERI Via XXIV Maggio, 72 Grosseto GR 056434516

BILLI DI BILLI MARIA PIA e C. SNC Corso Giosue` Carducci, 87 Grosseto GR 056422084

Santa Lucia snc dei dottori Trimboli Francesco e Giuseppe Via Scansanese, 635 637 Grosseto GR 0564409245

Santa Maria Petrucci ambra Piazza Pionieri Di Maremma 5 Grosseto GR 05641934254

SEVERI VIA ROMA SAS DI SEVERI CECILIA e C. Via Roma, 74 Grosseto GR 056421025

AS PHARMA SNC DEL DR GIACOMO SANDRELLI E DEL DR. EDOARDO ALFINITO Via Fabio Massimo, 33 35 Grosseto GR 0564494172

FARMACIA E. SEVERI SNC DEL DR. GIUSEPPE SEVERI E C. Piazza Dante, 32 Grosseto GR 056424541

FARMACIE MENCARELLI Srl Via Bengasi, 2 Grosseto GR 056422420

DEL BRACCAGNI DELLA DR.SSA CHIARA PIANELLI CONCIALINI Via Elena Lucrezia Cornaro, 54 Grosseto GR 0564329093

COMUNALE N. 5 Grosseto VIA OBERDAN 3 Grosseto GR 0564413196

BARBANELLA DI RUGGERI DOTT.SSA RITA Viale Giuseppe Giusti, 102 Grosseto GR 0564 491172

DISPENSARIO BATIGNANO Via di mezzo 44 Grosseto GR 0564338260

LA CITTADELLA MONTENIGRO FILOMENA E C. S.A.S. Via Senegal, 33 Grosseto GR 0564450671

SAN LORENZO SNC Via Civitella Paganico, 5 Grosseto GR 0564491030 farmacia mercanti & c SRL Via Aurelia Antica, 46 Grosseto GR 056426190

Marchese Della Dr.ssa Anna Teresa Baila Longo E C. Sas Via Scansanese, 440 Grosseto GR 0564072156

VERDE MAREMMA DI GRISCI GIORGIO E C. SAS Via Uranio, 13 Grosseto GR 0564 491514

LA RUGGINOSA DI ALFREDO DISCEPOLI E ALESSIA CHELINI SNC Via Aurelia Nord, 217A Grosseto GR 0564451193

COMUNALE N.7 via Ecuador s.n.c. Grosseto GR 0564060003

FARMACIA BASTIANINI MARIA LUISA Via Batignanese, 61 Grosseto frazione roselle GR 0564402573

FARMACIA ISOLA DEL GIGLIO APOTEK S.r.l. Via Provinciale, 2 Isola del giglio GR 0564808120

AS PHARMA SNC Farmacia Dott.Sandrelli Via Garibaldi, 2A Magliano in toscana GR 0564592035

BERTI MARUSCA Borgo di Mezzo, 12 Magliano in toscana GR 0564589675

FARMACIA MAGALDI snc Antonia e Riccardo Magaldi Via Aurinia, 2B Manciano GR 0564601028

TRETTI PAOLO Via Circonvallazione nord, 29 Manciano GR 0564629247

FARMACIA EREDI DI FRANCO MISCHI Piazza Guerrazzi 6 Prata Massa marittima GR 0566914014

Farmacia NICCOLINI dott. Vispi Francesco Via Della Liberta`, 17 19 Massa marittima GR 0566902035

FARMACIA PANNI LORENZO Via del Cancellone 2 Massa marittima GR 05661901184

Farmacia Comunale Massa Marittima Multiservizi srl Via Martiri di Niccioleta, 126 Massa marittima GR 0566901334

PALERMO DEI DR.I PALERMO FRANCESCO E LICATA MARIA GABRIELLA SNC Via Barellai, 48 Monte argentario GR 0564812637

SANTO STEFANO SNC DEL DR. MORI PIER LUIGI E C. Lungomare dei Navigatori, 48 Monte argentario GR 0564812536

ARGENTARIO Via Roma, 11 Monte argentario GR 0564812940

S. ERASMO di Tanzini Pierpaolo Viale Caravaggio, 101-105 Monte argentario GR 0564835323

ARTUSO MARIA FRANCESCA Via Matteotti, 32 Monterotondo marittimo GR 0566916616

CIANCHI CLAUDIO Via Verdi, 15 Montieri GR 0566997605

FARMESCHI SRL UNIPERSONALE Via Maremmana, 10 Orbetello GR 0564871389 COSANA Piazza Eroe dei Due Mondi, 6 Orbetello GR 0564867048

CASOTTO SNC DELLA DR.SSA ANGELA MANDRAGORA e C. VIA TALAMONESE 12 Orbetello GR 0564885541

ULIVI snc del dott Pianelli Fabrizio e c Corso Italia, 5 Orbetello GR 0564867072

SAN BIAGIO DEL DR. S. BRIGNALI e C. SAS Via Cecioni 32 Orbetello GR 0564862009

DEL TUFO SAS DELLA GAM COSTRUZIONI SRL Piazza della Repubblica, 302 Pitigliano GR 0564616056

GUIDONI MARIA TERESA Largo N. Ciacci, 36 Pitigliano GR 0564616320

FARMACIE MENCARELLI SAS DEL DR. LUCA MENCARELLI E C. Piazza Guglielmo Marconi, 17 Roccalbegna GR 0564989024

EDERIFERI DEI DR.I ENZO E ROBERTA EDERIFERI SNC Via della Liberta, 5 Roccastrada GR 0564579528

CUCCIA DELLE DR.SSE FEDERICA ED ELENA CUCCIA SNC Via Roma, 29 Roccastrada GR 0564565198

Farmacia Vanni S.a.s. della Dr.ssa Laura Vanni & C. Via Roma, 90 Roccastrada GR 0564567379

PINZUTI SAS DELLA DR.SSA CATERINA PINZUTI E C. Piazza Giuseppe Garibaldi, 32 Santa fiora GR 0564977027

DI SCANSANO DEL DR. ALESSANDRO PARIS Via XX Settembre, 32 Scansano GR

FARMACIA SCARLINO SAS DEL DR.ROBERTO PETITTO&C Via Aurelia, 20 Scarlino GR 056635019

CELLINI MAURO Viale Trento e Trieste, 23 Seggiano GR 0564950484

TARANTINI DEL DOTT. ROLANDO TARANTINI Via Dante Alighieri, 20a Semproniano GR 0564986472

BRIGNALI e C. SNC Via del Portico, 1 Sorano GR 0564633006

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI CALDANA VIA DELL’ ASILO, 8/B Caldana GR 056681119

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI GIUNCARICO VIA DELLE SCUOLE, 8 Giuncarico GR 056688083

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI BOCCHEGGIANO VIA GRAMSCI, 26 Boccheggiano, Montieri GR 0566998035

DISPENSARIO FARMACEUTICO EREDI FRANCO MISCHI VIA GRAMSCI 16 GR 0566997605

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI SCARLINO VIA IV NOVEMBRE, 4 Scarlino GR 056635019

FARMACIA SUCCURSALE ESTIVA PUNTONE VIA DELLE COLLACCHIE, 10 Puntone, Scarlino GR 0566866221

DISPENSARIO STAGIONALE PUNTA ALA PORTO BLOCCO AE/AF4 – PUNTA ALA PORTO GR 0564/923099

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI CIVITELLA PAGANICO PIAZZA I MAGGIO, 14 Civitella Paganico GR 0564900670

DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE DI ALBERESE PIAZZA DEL COMBATTENTE, 17 Alberese GR 05641934254

DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE PRINCIPINA MAR VIA DEL TIRRENO, 28/C Principina a Mare GR 056434516

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI CAPALBIO SCALO DIVENTA VIA UMBRIA n. 1, Interno 16 Loc. Capalbio Scalo GR 0564898808

DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE ISOLA GIGLIO VIA V.EMANUELE, 4 Giglio Castello GR 0564808120

AS PHARMA DISPENSARIO FARMAC. STAG. MARSILIANA BORGO MARSILIANA, 280/A – MARSILIANA Marsiliana GR 0564606001

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI SELVENA VIA ALDOBRANDESCHI, 40 Selvena, Castell’Azzara GR 0564952000