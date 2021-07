unacanzonealgiorno: la radio passa “Stelle filanti” di Gazzelle

GROSSETO – Il 14 luglio 2017 Gazzelle pubblica Stelle filanti.

Il brano è stato prodotto e missato da Federico Nardelli, e successivamente masterizzato da Riccardo Parenti. Oltre che in formato digitale, Stelle filanti è stato distribuito in vinile nell’EP Plastica, in cui è contenuto anche il brano Sayonara.

Il videoclip, diretto da Daniel Bedusa e Danilo Bubani, è stato girato a Roma e ha per protagonisti lo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini), che si aggira per le strade a bordo di un monopattino, e un altro ragazzo che canta il brano, interpretato da Jean-Baptiste Shamuana.

Testo di “Stelle filanti”

I miei occhi sopra un tombino

Le tue mani sopra il mio viso

E le mie sopra il tuo sedere a mandolino

E superiamo a fatica insieme

Pure quest’altro meme

Magari ci facciamo un bicchiere

Ho rovinato qualunque cosa

Negli ultimi sette mesi

A parte i tuoi baci rubati la notte che restano appesi

Ma rimaniamo comunque accesi

Nonostante i tuoi sogni lesi

Come i lampioni, le stelle filanti, due ombre cinesi

E tutti i tuoi guai non li avevo compresi

Ma domani ti giuro partiamo

E ti prometto che dormiamo

E facciamo come ci pare

E se vuoi dopo litighiamo

Ma ti prego non dirmi ti amo

Che poi ricominciamo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Che poi ricominciamo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo, oh

Tu guardi le nuvole

E io ho perso le chiavi

Ed abbiamo la ruggine sopra le mani

Perché piove da mesi

Perché piove da me, sì

Solamente da me, sì

E tu prepari la tesi

E ho rovinato qualunque cosa

E tutti i discorsi spesi

Le labbra, i rimorsi, la rabbia, i tuoi morsi che restano appesi

Ma rimaniamo comunque accesi

Nonostante i tuoi sogni lesi

Come i lampioni, le stelle filanti, due ombre cinesi

E tutti i tuoi guai non li avevo compresi

Ma domani ti giuro partiamo

E ti prometto che dormiamo

E facciamo come ci pare

E se vuoi dopo litighiamo

Ma ti prego non dirmi ti amo

Che poi ricominciamo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Che poi ricominciamo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Ma domani ti giuro partiamo

E ti prometto che dormiamo

E facciamo come ci pare

E se vuoi dopo litighiamo

Ma ti prego non dirmi ti amo, oh

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi ti amo

Ti prego non dirmi

Fonte: Wikipedia

