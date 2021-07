Si fingono Vigili del fuoco e le rubano l’anello

BOCCHEGGIANO – Si sarebbero qualificati come Vigili del fuoco, un modo anche per tranquillizzare la potenziale vittima, solo una scusa per avvicinarla, e poi le avrebbero rubato un anello.

È quanto sarebbe successo a Boccheggiano, nel comune di Montieri, ai danni di una donna che è stata derubata. Secondo alcuni testimoni i due avrebbero avuto anche un abbigliamento che in qualche modo, ad una prima occhiata, avrebbe ricordato quello dei Vigili del fuoco.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Montieri.