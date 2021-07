Le scuole bilingue della città sono ufficialmente paritarie

GROSSETO – Le Scuole bilingue di Grosseto sono state ufficialmente riconosciute come paritarie grazie al decreto 457/2021 per le scuola dell’infanzia e 458/2021 per la scuola primaria.

“A settembre le nostre aule, accuratamente progettate, accoglieranno bambini, i cui genitori hanno scelto per loro un insegnamento diverso dall’ordinario, con una didattica moderna e attuale, anche in lingua inglese”, spiegano dalle scuole bilingue grossetane.

“La Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion – continuano -, accoglie bambini dai 30 mesi ai 6 anni, la cui peculiarità risiede proprio nell’avvicinamento alla lingua inglese, grazie alla presenza di insegnanti madrelingua inglese per il 50% del tempo.

I bambini imparano l’inglese attraverso il gioco e il divertimento, in modo naturale così come imparano la lingua madre: un’esperienza educativa unica e stimolante che rappresenterà per loro una grande risorsa per il futuro grazie alla conoscenza di una seconda lingua.

La English Primary School è il continuum naturale della Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion, per proseguire e potenziare la conoscenza dell’inglese.

Il programma didattico, che rispetta le linee guida ministeriali italiane, è caratterizzato dal 50% delle materie in lingua italiana (italiano, matematica, religione) e dal 50% in lingua inglese (storia, geografia, arte, musica, scienze) e consente ai bambini di raggiungere un livello di conoscenza della lingua non raggiungibile in altri contesti scolastici.

Le Scuole bilingue di Grosseto, che insieme alle sedi di Lucca e Massa fanno parte del gruppo Esedra, rappresentano dunque un punto di riferimento per tutte quelle famiglie che cercano un ambiente unico, vivace e stimolante in cui far crescere i propri figli. Sono un luogo di apprendimento e socializzazione dal metodo didattico innovativo, che grazie ad un contesto internazionale e alla lingua inglese, fornirà loro un grande vantaggi, non solo dal punto di vista scolastico, ma anche professionale”, concludono.