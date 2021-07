GAVORRANO – È stata un’esperienza davvero bellissima per i 22 studenti che hanno partecipato al workshop diretto dallo street artist Maupal.



Sono stati tre giorni intensi, dal primo incontro tra studenti e l’artista, dall’ideazione ai primi schizzi, dalle prime timide pennellate sul muro fino al termine di una grande opera d’arte che adesso occupa una parete dell’istituto scolastico Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Gavorrano, che proprio recentemente ha visto la sua cerimonia d’intitolazione ai due amici magistrati.

Sono infatti i due magistrati i protagonisti del murales che è stato realizzato grazie all’iniziativa di Laura Romeo, madrina di Operazione Cuore, il progetto di solidarietà che aiuta bimbi in difficoltà economica e sociale, che per l’edizione 2021 è riuscita a portare l’artista, noto in tutto il mondo, nel borgo minerario.

«È stata un’esperienza meravigliosa – dice Laura Romeo -. I ragazzi hanno partecipato al workshop con attenzione e passione. La scelta è stata quella di rappresentare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino reinterpretando un famoso quadro di Maupal. Fin da subito si è creata una sinergia unica tra la dirigente scolastica, i professori e gli studenti. Sono molto felice di essere riuscita ad organizzare questa iniziativa tra Operazione Cuore e lo street artist».

Maupal, infatti, è noto oltre che per le sue opere d’arte di rilievo internazionale anche per la sua grande sensibilità sociale. Nel 2016 la rinomata rivista newyorkese Artnet lo ha inserito nella classifica dei trenta street artist più influenti al mondo. Oggi Maupal collabora ad iniziative sulla street art sul piano nazionale ed internazionale e le sue opere sono presenti nelle gallerie e nelle fiere di tutto il mondo.