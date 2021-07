GROSSETO – Dopo la pioggia attesa ieri che poi non è arrivata, oggi mercoledì 13 luglio una giornata di sole ma con temperature più miti in Maremma.

Cielo sereno per tutta la giornata, vento moderato in mattinata e debole nel pomeriggio, con momenti di calma piatta. In calo anche l’umidità.

Ma sono soprattutto le temperature a scendere, considerando che nel capoluogo il termometro dovrebbe oscillare tra i 17 e i 27 gradi, situazione ben diversa da ieri.

