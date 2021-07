Gavorrano che verrà: ecco il concorso per i giovani. Come partecipare

GAVORRANO – Hai tra i 14 e i 19 anni? Hai idee su quella che sarà la “Gavorrano che verrà”? Allora c’è un concorso che fa per te.

La cattedra Unesco “Pianificazione Urbana e Regionale per lo Sviluppo Locale e Sostenibile” e l’International Laboratory of Architecture and Urban Design-Laud, attive da tempo nell’Alta Maremma, hanno istituito, in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane e la Pro Loco di Gavorrano, un premio per le idee e i progetti che i giovani di Gavorrano ritengono più interessanti e innovativi per lo sviluppo sociale, economico, ambientale sostenibile di questo territorio.

Gavorrano con le sue numerose frazioni, il suo vasto e complesso territorio e la sua storia tecnologica e di impegno civile è una delle realtà più dinamiche dell’Alta Maremma.

In particolare questa zona ha notevoli possibilità di sviluppo in una realtà ambientale ed economica in forte trasformazione. Nel prossimo futuro i giovani, ragazze e ragazzi di Gavorrano si troveranno di fronte a interessanti occasioni e sfide ed è importante che fin da ora comincino ad immaginare il futuro che caratterizzerà la loro vita e le attività dei luoghi in cui vivono.

Se sei appassionato e interessato al futuro del tuo comune per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, la realizzazione di nuovi servizi e la digitalizzazione delle attività produttive, sociali e culturali, presenta un tuo elaborato nella forma che preferisci (breve testo scritto, disegni e schizzi, power point, breve filmato) entro il 17 ottobre 2021 a prolocogavorrano@gmail.com.

Il bando sarà aperto a tutte le ragazze e i ragazzi del comune di Gavorrano tra i 14 e i 19 anni sia individualmente che in gruppi (nel caso di gruppi è necessario che almeno il capogruppo sia del comune) e i progetti andranno consegnati entro il 17 ottobre 2021. Il progetto che verrà ritenuto il migliore da parte della giuria riceverà un premio di 1.000 euro.