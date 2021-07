È attesa per la grande boxe in piazza: attenzione, modifiche al traffico

GROSSETO – Modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione del campionato italiano pesi leggeri di pugilato in programma il 16 luglio nel centro storico di Grosseto.

Dalle ore 8 alle ore 24 del 16 luglio è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni ztl, nel centro storico in piazza Duomo e in piazza Dante Alighieri.

Sempre per l’intera giornata sono soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del contrassegno speciale invalidi in piazza Duomo; sono istituiti temporaneamente due stalli di sosta per i taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Antonio Gramsci); via Manin all’ intersezione con piazza Gioberti è indicata come strada senza uscita; via Ricasoli all’ intersezione con via Mazzini / piazza del Mercato è indicata come strada senza uscita; corso Carducci all’intersezione con via Garibaldi è indicata come strada senza uscita; piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da via Vinzaglio/piazza Mensini.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private che insistono nelle aree dedicate all’evento.