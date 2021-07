Coronavirus, 90 nuovi casi in Toscana. Nuovi posti per chi ha più di 12 anni

GROSSETO – «I nuovi casi registrati in Toscana sono 90 su 21.706 test di cui 6.397 tamponi molecolari e 15.309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,41% (1,8% sulle prime diagnosi)». Ad annunciarlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 3.451.980.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 90 (ieri erano 65). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.397 tamponi molecolari (ieri erano 5.169) e 15.309 test rapidi (ieri erano 1.680).

Sei i nuovi casi in provincia di Grosseto (Grosseto, Follonica, Monte Argentario) secondo i dati della Regione. Il tasso giornaliero per 100mila abitanti della Provincia di Grosseto, è pari a 2,74.

Sono disponibili nuovi posti per le persone con più di 12 anni sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/

