Coppa Passalacqua, ecco quante squadre parteciperanno alla 46esima edizione

GROSSETO – Disegnato definitivamente il panorama della 46esima edizione della coppa Bruno Passalacqua in programma da lunedì 30 agosto a giovedì 30 settembre 2021 nell’impianto dell’Invictasauro per un totale di 23 gare in notturna sempre ad iniziare dalle 21,15.

Queste le dieci partecipanti (da sistemare in due gironi di cinque squadre): Alberese, Braccagni, Follonicagavorrano (testa di serie), Invictasauro, Nuovagrosseto, Paganico, Piombino, Roselle, Scarlino (testa di serie), Venturina. Le prime due classificate di ogni raggruppamento disputeranno le semifinali decidendo la finalissima.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data della riunione dove saranno sorteggiati la composizione dei gironi.