Come scegliere una nuova caldaia

Il 2021 è un ottimo anno per scegliere di sostituire la vecchia caldaia con una nuova, grazie ai numerosi bonus concessi dallo Stato, denominati Ecobonus 65% (a volte impropriamente chiamato anche Bonus Caldaia 65%) e SuperBonus 110% relativo alla ristrutturazione degli edifici e al miglioramento dell’efficienza energetica.

Quando si sceglie di acquistare una nuova caldaia ci si trova di fronte a tanti modelli e tecnologie differenti, per questo motivo è importante conoscere tutte le principali tipologie di caldaie e quale impianto caldaia si adatta meglio alla propria abitazione.

La scelta giusta è quella di informarsi e rivolgersi a dei professionisti in modo tale che vi vengano spiegate nel dettaglio tutte le caratteristiche di ogni modello e le differenze tra i vari marchi. In questo articolo è presente una guida completa all’acquisto che vi aiuterà a scegliere la caldaia Ariston perfetta per le vostre esigenze.

Caldaia nuova: ecco come sceglierla

L’acquisto di una nuova caldaia comporta un dispendio di risorse e denaro non indifferente, per questo motivo è importante informarsi prima di procedere all’acquisto. I modelli di caldaia più utilizzati sul territorio sono le caldaie a condensazione.

La caldaia a condensazione è molto diffusa negli ultimi anni, perché consente di ridurre l’impatto ambientale e le spese di riscaldamento. Questa particolare caldaia per riscaldamento sfrutta i fumi e il vapore acqueo prodotto per il riscaldamento, ottenendo un risparmio energetico non indifferente.

La caldaia a condensazione è disponibile a metano oppure a GPL e deve necessariamente avere la certificazione ErP, obbligatoria dal 2015. Il costo di una caldaia Ariston a condensazione varia a seconda della tecnologia e dei componenti presenti al suo interno. Tuttavia, il costo sostenuto per l’acquisto della caldaia a condensazione è visto dai consumatori come un investimento a lungo termine che permette di ottenere numerosi vantaggi in termini economici.

Bonus caldaia 2021: tutto quello che c’è da sapere

Il 2021 è l’anno perfetto per ottenere numerosi vantaggi inerenti all’acquisto di una nuova caldaia, in particolar modo grazie all’Ecobonus 65%, dedicato a tutti coloro che intendono sostituire il vecchio impianto di riscaldamento al fine di ottenere una maggiore efficienza energetica.

l’Ecobonus 65%, anche chiamato impropriamente bonus caldaia 2021, è in vigore fino al 31 dicembre 2021 e prevede una detrazione fiscale del 65% o del 50%. Per poter usufruire della detrazione bisogna avere già un impianto installato, l’immobile deve essere accatastato e il contribuente deve essere in regola con i pagamenti dei tributi sull’immobile;

L’aliquota 65% è valida per le installazioni di sistemi ibridi, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A dotate di termoregolazione evoluta e valvole termostatiche e per le pompe di calore.

L’aliquota al 50%, invece, è prevista per l’installazione di una caldaia a condensazione in classe A e valvole termostatiche.