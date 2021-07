Bandiere Arancioni: quattro assegnate a comuni della provincia di Grosseto

GROSSETO – Il Touring Club Italiano ha assegnato oggi le 262 bandiere Arancioni del triennio 2021-2023, confermandone 251 già in essere e premiando 11 nuove località.

Tra i riconoscimenti assegnati, quattro riguardano la nostra provincia, e sono Massa Marittima, Pitigliano, Santa Fiora e Sorano a cui sono state assegnate le bandiere del Touring club.

Leggi anche attualità Su Massa Marittima sventola la Bandiera Arancione del Touring Club

La Toscana è la seconda regione di Italia più arancione dopo il Piemonte, con 38 località certificate: 16 in provincia di Siena – Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Montalcino, Montefollonico (frazione del comune di Torrita di Siena), Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano e Trequanda; sei in provincia di Pisa – Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelnuovo di Val di Cecina, Peccioli, Pomarance e Volterra; quattro in provincia di Grosseto – Massa Marittima, Pitigliano, Santa Fiora e Sorano; tre in provincia di Arezzo – Anghiari, Castiglion Fiorentino e Lucignano; tre Comuni per Firenze – Barberino Tavarnelle, Certaldo e Vinci; due in provincia di Lucca – Barga e Montecarlo; due in provincia di Pistoia – Abetone Cutigliano e Collodi (frazione del comune di Pescia); una nella provincia di Livorno – Suvereto; 1 in provincia di Massa-Carrara – Fosdinovo.