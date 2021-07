Azienda maremmana vince la medaglia d’oro al Concours mondial de Bruxelles

GAVORRANO – L’azienda agricola di Giulio Rosati con il suo vino Campi all’Omona del 2015, un Vino Tranquillo Rosso – Toscana IGT si è aggiudicata la medaglia d’oro nella 28ª edizione del Concours Mondial de Bruxelles, portando a casa un risultato ottimo.

È la Coldiretti a comunicare il successo dell’azienda di Potassa, nel comune di Gavorrano.

Il Concours Mondial de Bruxelles è un concorso internazionale durante il quale oltre 10.000 vini presentati da produttori sono degustati e valutati da una giuria di professionisti. I degustatori esperti degustano i vini in concorso con un solo obiettivo: individuare vini di ineccepibile qualità, indipendentemente dall’etichetta e dal prestigio della denominazione.

Campi all’Omona è una giovane azienda a conduzione familiare nel cuore dell’Alta Maremma; si sviluppa su terreni prevalentemente collinari, non sempre agevoli da coltivare ma generosi nei frutti, se gestiti in un’ottica di tutela e valorizzazione della biodiversità.

“Congratulazioni – affermano Fabrizio Filippi e Pietro Greco, rispettivamente delegato confederale e direttore di Coldiretti Grosseto – al nostro socio Giulio Rosati, titolare dell’azienda omonima, per il fantastico risultato ottenuto puntando sulla tipicità dei prodotti e promuovendo il territorio maremmano anche in un momento di crisi storica”.

Al Concours Mondial de Bruxelles per 9 giorni 300 giudici internazionali si sono dati il cambio per degustare i vini in competizione. Quest’anno hanno partecipato ben 10.000 vini provenienti da 46 paesi produttori. Il concorso si è svolto nella città di Lussemburgo. Diverse medaglie sono state attribuite a vini di 40 paesi. In testa, con il maggior numero di ricompense, troviamo la Francia (672), seguita dalla Spagna (507), dall’Italia (389) e dal Portogallo (335). Il Belpaese ha ricevuto 7 medaglie Grande Oro, 103 medaglie d’Oro e 279 medaglie d’Argento.

“Ottenere una medaglia quale è quella del Concours Mondial de Bruxelles è motivo di grande soddisfazione per me e per il nostro territorio ed è inoltre un ottimo metro di valutazione tecnica per capire se posso fare un buon lavoro con il giusto impegno” conclude il titolare dell’azienda