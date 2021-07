Summer Nights, Di Giacinto: «Se un membro della commissione era incompatibile la gara è stata condizionata»

FOLLONICA – «Sembra addirittura impossibile che nella commissione giudicatrice sull’affidamento dell’organizzazione del Follonica Summer Night 2021 al Parco Centrale, nella prima fase della gara, c’era uno dei membri che potrebbe risultare incompatibile». Così afferma il consigliere comunale Massimo di Giacinto.

«È quanto ho appreso – scrive in una nota- , e poi verificato, dalla interrogazione al sindaco presentata qualche giorno fa dal consigliere Daniele Pizzichi che sostiene come in commissione era presente un componente esterno che dal curriculum vitae presentato per ottenere l’incarico, giustamente retribuito, risulterebbe dipendente di una delle società che hanno partecipato alla gara, seppur con una diversa denominazione sociale perché variata nel 2020».

«Garantisco che – prosegue Massimo di Giacinto -, dopo tanti anni di esperienza amministrativa, è la prima volta che assisto a una cosa del genere. Non riesco a capire come sia possibile che il curriculum di questo aspirante commissario, tra l’altro con significative esperienze, non sia stato accuratamente analizzato né dalla struttura tecnico-amministrativa del Comune né da quella politica, insomma da nessuno. Forse perché ben conosciuto in quanto candidato nella “Lista Benini Sindaco” alle elezioni comunali del maggio 2019 e, dal curriculum, direttore artistico “Big Night” del Follonica Summer Festival?

«Se – prosegue il consigliere comunale – la posizione di incompatibilità di questo membro esterno di commissione, nominato dal Comune, risultasse fondata tutta la procedura di gara potrebbe essere stata inopportunamente condizionata e chi nell’eventualità avesse sbagliato dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. Il Follonica Summer Night 2021 si deve fare in ogni caso, ci mancherebbe altro, perché è una delle manifestazioni estive più importanti per Follonica e quest’anno quasi a costo zero per il Comune, però penso che siano necessari dei chiarimenti precisi su questa vicenda e molta più attenzione in futuro. I chiarimenti credo li avremo quando il sindaco risponderà alla interrogazione del consigliere Pizzichi e speriamo anche, d’ora in avanti, maggiore attenzione quando si nomina una commissione giudicatrice».