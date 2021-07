Problemi su linee telefoniche e internet, Scapin e Menale: «Mobilitiamoci»

GAVORRANO – “Nella frazione di Grilli (Gavorrano) proseguono gravi problemi sulle linee telefoniche del gestore Tim e di conseguenza sulla connessione internet”, dicono Patrizia Scapin (consigliera comunale di Movimento Gavorrano Bene Comune), e Nicola Menale (Sinistra Italiana Circolo di Gavorrano).

“Il problema che intendiamo sollevare interessa tutti i cittadini – proseguono -, le famiglie e le attività produttive che nella pur piccola frazione di Grilli sono numerose e punto di riferimento per un territorio vasto che va ben al di là del Comune di Gavorrano.

Il malfunzionamento delle linee telefoniche non è la prima volta che colpisce la frazione di Grilli, e se questa volta il gestore Tim può dare la colpa all’incendio di vaste proporzioni che il 28 giugno ha colpito una zona a ridosso del centro abitato, ciò non giustifica che ad oggi non sia stato compiuto un intervento importante per ripristinare le linee telefoniche.

Questo è uno dei pessimi risultati che ha portato la privatizzazione delle aziende pubbliche, soprattutto per quanto concerne la manutenzione e gli interventi sui guasti. Ci stupiamo del silenzio che circonda questa situazione.

Noi invitiamo i cittadini e le attività produttive a mobilitarsi in tutte le forme previste dalla legge e garantiamo la nostra presenza e il nostro appoggio per tutto quello che sarà possibile fare per arrivare al superamento di questo importante problema”, concludono Scapin e Menale.