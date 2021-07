Prima edizione del Torneo Casamorino riservato ai giovani calciatori della provincia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Comincerà giovedì 15 luglio la prima edizione del “Torneo Casamorino”, il torneo di calcio giovanile organizzato dalla Pro soccer lab nel Centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. Un torneo che non sarà federale e al quale potranno partecipare i bambini di tutte le società sportive del territorio. Giovedì prossimo, dunque, la prima sezione dedicata ai bambini di 9, 10 e 11 anni, mentre nelle prossime settimane saranno organizzate le sezioni per le altre classi d’età. Si giocherà a squadre miste, e casuali, proprio per incentivare il divertimento dei ragazzi. Si possono iscrivere i singoli bambini o una squadra già formata, che dovrà essere composta da 7-8 giocatori.

Il torneo inizierà alle ore 18 e finirà verso le 20-20.30, con una premiazione per tutte le squadre partecipanti. Al termine dell’evento sportivo, che ha un costo di 10 euro a bambino, ci si potrà intrattenere insieme all’aperto nella zona verde, dove ci sono anche i giochi per bambini, allestita all’interno del Centro sportivo. Per info e iscrizioni: 338.3383418.