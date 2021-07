Mercato Grosseto: dal Cagliari arriva un trequartista

GROSSETO – Arriva in prestito dal Cagliari il nuovo trequartista del Grifone: si tratta di Federico Marigosu, classe 2001, lo scorso anno in Serie C con la maglia dell’Olbia. Il giovane centrocampista, tra gli autori della salvezza con la squadra sarda, ha collezionato la scorsa stagione 18 presenze e 1 gol con la maglia dell’Olbia. Veloce e molto bravo tecnicamente, il giocatore sardo andrà a ricoprire un ruolo importante e delicato nello scacchiere di mister Magrini.

“Sono qua per fare bene e per riscattarmi dalla scorsa stagione – spiega Federico Marigosu. Grosseto è una bella piazza che spero mi possa valorizzare al massimo e mi possa far crescere. Il primo impatto con la società biancorossa è stato molto buono: società seria e bene organizzata. Sono appena arrivato qua in Maremma ma non vedo l’ora di scendere in campo e, soprattutto, spero di poter vedere i tifosi allo stadio e di sentire il loro incitamento, soprattutto dopo il brutto periodo che abbiamo passato per via della pandemia”.

Centrocampista offensivo, può giocare come trequartista, centrale di centrocampo o mezz’ala sinistra. Cresciuto calcisticamente nel Cagliari, dove ha fatto la trafila dall’under17 alla prima squadra, vanta anche 2 presenze in Serie A contro Udinese e Milan. Per lui anche 2 presenze con la nazionale azzurra Under16 e 4 con la nazionale Under19.