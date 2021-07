Liceo musicale, Lega porterà il caso in Parlamento: «Ingiusto escludere studenti»

GROSSETO – “Come spiegare a sette meritevoli tredicenni che, pur avendo superato con successo l’esame d’idoneità per iscriversi al liceo musicale, non potranno frequentarlo per una decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale?”, chiedono i deputati toscani della Lega, Mario Lolini e Manfredi Potenti in merito al caso del liceo musicale del Polo Bianciardi.

“È anche la domanda amara che si stanno ponendo genitori ed insegnanti di fronte all’incresciosa vicenda del liceo musicale del Polo Bianciardi a cui l’Ufficio di Firenze ha negato il nulla osta per la creazione di due classi prime – spiegano -. Il boom di iscritti, da motivo di gioia, si è così trasformato in una beffa per i dirigenti dell’istituto che si ritrovano costretti a dire no a sette dei 34 giovani risultati idonei al test d’ingresso”.

“Neppure una richiesta inoltrata a metà giugno al dirigente dell’Ufficio regionale da parte del sindaco e presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna – proseguono – ha permesso ad oggi di avere risposta alla doglianza”.

“Un episodio di burocrazia senza testa e senza cuore che abbiamo intenzione di portare in sede parlamentare con un’interrogazione, riservandoci di interessare del caso anche il sottosegretario Rossano Sasso, allo scopo di raggiungere una risoluzione rapida e positiva di quest’ingiustizia”, concludono i deputati leghisti.