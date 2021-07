Lavoro: il Comune assume 21 nuovi dipendenti

FOLLONICA – Il Comune di Follonica continua ad assumere. Nei giorni scorsi la giunta ha infatti approvato il nuovo Piano dei fabbisogni del personale con il quale si dà il via alle procedure per l’assunzione di 12 unità di personale a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato per il 2021. La spesa annua per i nuovi assunti è di 901 mila euro.

«Investiamo in nuovo personale – spiega il sindaco di Follonica Andrea Benini – per assicurare sempre più efficienza al Comune. L’obiettivo è quello di rafforzare gli uffici con figure professionali in possesso di tutte le competenze necessarie per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini e garantire servizi puntuali ed efficienti. Stiamo portando avanti con determinazione ed impegno questo percorso, consapevoli di poter offrire in questo modo anche un’opportunità lavorativa in più in un momento in cui nel nostro Paese il mondo del lavoro sta risentendo in modo particolare della pandemia».

«Le nuove assunzioni sono possibili grazie al bilancio virtuoso dell’ente – dice l’assessore al bilancio e alle politiche del personale Francesco Ciompi –. Con il cosiddetto Decreto Crescita è inoltre stata introdotta una modifica significativa alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni che adesso si basa sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale».

In particolare le 12 nuove assunzioni a tempo indeterminato riguardano un istruttore direttivo di vigilanza per la polizia locale categoria D1, un istruttore direttivo tecnico categoria D1, un istruttore di vigilanza categoria C1, un istruttore amministrativo categoria C1, tre istruttori amministrativi-contabili categoria C1, un istruttore tecnico categoria C1, tre collaboratori tecnici categoria B3 e un istruttore tecnico informatico categoria C1.

Le 16 assunzioni a tempo determinato riguardano invece un istruttore direttivo contabile categoria D per 18 mesi, un istruttore direttivo tecnico categoria D per 18 mesi, due istruttori amministrativo-tecnico categoria C per 12 mesi, dieci istruttori di vigilanza in forza alla polizia locale categoria categoria C per 6 mesi, un istruttore direttivo amministrativo categoria D per 18 mesi e un esecutore tecnico categoria B per 8 mesi. In particolare alcune assunzioni a tempo determinato sono già state assunte (9 istruttori di vigilanza).