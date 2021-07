L’almanacco del Giunco: il 13 luglio esce il primo album dei Queen e nasce l’Arma dei carabinieri

GROSSETO – Martedì 13 luglio, sant’Enrico II imperatore, il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.54. Accadeva oggi:

1558 – Guerra anglo-spagnola (1585-1604): nella Battaglia di Gravelines le forze spagnole, guidate dal conte Lamoral di Egmont, sconfiggono i francesi del maresciallo Paul des Thermes.

1643 – Guerra civile inglese: nella battaglia di Roundway Down Lord Henry Wilmot, Conte di Rochester, comandante delle forze realiste, ottiene una schiacciante vittoria su quelle del Parlamento, guidate da William Waller.

1709 – A Colonia viene fondata la Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz (letteralmente Giovanni Maria Farina di fronte allo Jülichs-Platz), la fabbrica di profumo più antica del mondo. Inizio della registrazione dei documenti di Farina. Libro giornale datato 13 luglio 1709.

1787 – Il Congresso degli Stati Uniti emana la Northwest Ordinance che stabilisce le regole di governo del Territorio del nord-ovest. Essa stabilisce anche le procedure per l’ammissione dei nuovi stati e limita l’espansione della schiavitù.

1814 – Italia: a Torino viene istituita l’Arma dei Carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali.

1854 – Nella battaglia di Guaymas il generale messicano Jose Maria Yanez ferma l’invasione francese guidata dal conte Gaston de Raousset Boulbon.

1859 – Italia: esce il primo numero del quotidiano La Nazione, di Firenze.

1862 – Italia: con la legge n.710/1862, viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi.

1863 – Guerra di secessione americana: a New York, gli oppositori al reclutamento iniziano tre giorni di rivolte che verranno in seguito considerate come le peggiori nella storia degli Stati Uniti d’America.

1878

– Il Trattato di Berlino rende la Serbia completamente indipendente;

– A Roma gli anticlericali, al grido di «al fiume il papa porco», attaccano, con sassi e bastoni, il corteo funebre di Pio IX nell’intento di gettarne la salma nel Tevere.

1886 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Dolemus inter, sulla restaurazione della Compagnia di Gesù.

1900 – Rivolta dei Boxer: gli alleati europei conquistano Tientsin ai Boxer in rivolta.

1908 – Le donne competono per la prima volta nei Giochi olimpici moderni.

1909 – L’oro viene scoperto a Cochrane (Ontario).

1914 – Italia: a Camerata Cornello Simone Pianetti uccide nel giro di poche ore ben sette persone fuggendo poi tra i monti circostanti. Riuscito a sfuggire alla cattura della polizia e dei carabinieri, non verrà mai ritrovato.

1917 – Terza apparizione della Madonna di Fátima.

1920 – Italia: a Trieste alcuni nazionalisti italiani incendiano la Narodni dom (Casa Nazionale), centro culturale degli sloveni.

1930 – Uruguay: a Montevideo inizia il primo Campionato mondiale di calcio.

1942 – Seconda guerra mondiale: gli U-Boot tedeschi affondano tre mercantili nel Golfo di San Lorenzo.

1943 – Seconda guerra mondiale: aerei inglesi bombardano Torino, causando la morte di 792 persone e il ferimento di quasi mille.

1973

– Alexander Butterfield rivela l’esistenza dei Nixon tapes al comitato speciale del senato che investiga sull’effrazione del Watergate;

– I Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo.

1977 – Il Blackout di New York del 1977 dura per 25 ore e produrrà saccheggi ed altri disordini.

1978 – Il presidente della Ford Motor Company, Lee Iacocca, viene licenziato da Henry Ford II, ponendo termine ad una lunga disputa.

1985

– Si svolge in varie città del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid;

– Parigi: Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l’asta.

2001 – Mosca: il Cio assegna a Pechino (Cina) la XXIX Olimpiade e le Paraolimpiadi estive 2008.

2004 – Italia: viene approvata la legge sul conflitto d’interessi per chi ricopre cariche di governo.

2006 – Libano: scoppia la Seconda guerra in Libano.

2014 – La Nazionale di calcio della Germania batte la Nazionale di calcio argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.

2016 – Il primo ministro britannico David Cameron dà le sue dimissioni e gli succede Theresa May.