La Lega Navale Follonica esulta, Mattanini sbanca il Trofeo Città di Piombino

FOLLONICA – Ottima prestazione di Giulio Mattanini al Trofeo Città di Piombino che si è svolto fra il 3 e il 4 nella città in provincia di Livorno, valevole anche come selezione zonale Optimist.

Il follonichese classe 2009 conferma l’ottimo stato di forma portando a casa il primo posto grazie a un primo, due secondi, un quinto, un ottavo e un quattordicesimo (scartato), per la soddisfazione dell’allenatrice Elena Scardina e della sezione follonichese della Lega Navale Italiana, che conferma ancora una volta la capacità di valorizzare i giovani atleti e formare squadre agonistiche di tutto rispetto.