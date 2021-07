In arrivo il secondo portiere per il Circolo Pattinatori: è l’esperto Sassetti

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto ha scelto il secondo portiere per il campionato di serie A1: è Paride Sassetti, senese, 34 anni da compiere ad ottobre. La scelta della società del presidente Stefano Osti è caduta su un giocatore di esperienza, motivato, che si affaccia per la prima volta sul massimo palcoscenico.

«Sono felicissimo di essere stato cercato dal Grosseto – dice Sassetti – per me è un’esperienza nuova ed entustiasmante. Vengo in Maremma a dare una mano e mi metto a completa disposizione. Il primo impatto con il Circolo Pattinatori è stato davvero speciale: ho trovato un grande gruppo, con il quale mi sono trovato bene nei primi allenamenti, un ambiente sereno, una società che si muove in maniera oculata, con un passo alla volta, ma allo stesso tempo ragiona da grande squadra, come dimostra il fatto di investire su un portiere di 34 anni per far crescere i suoi giovani Bruni e Ciupi in A2».

Sassetti ha iniziato a giocare a dieci anni e ha praticamente trascorso tutta la vita nel Siena Hockey: «Abbiamo anche avuto grandi squadre, come quella con Polverini e Achilli, ma non siamo mai riusciti a lasciare la serie B. In una stagione ho anche raggiunto le finali come allenatore-giocatore, un’esperienza che non rifarei».

Il portiere che darà una mano a Giovanni Menichetti ha avuto solo due esperienze fuori dalla città del Palio: «Un anno sono stato a Castiglione, tra l’altro compagno di squadra di Alessandro Franchi, mentre nella passata stagione sono stato in A2 a Prato. Ero andato lì per dare una mano, ma alla fine ho giocato qualcosa in più del mio collega, perché l’allenatore Enrico Bernardini ha deciso di utilizzarci un tempo per ciascuno».