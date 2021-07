Galdini e Tamiano non deludono, vittoria degli over 45 del Tc Manetti al campionato regionale

GROSSETO – Grande vittoria per la formazione del T.C. Manetti impegnata nel campionato over 45 con classifica limitata 4.3. Il team del presidente Roberto Franceschini, dopo aver centrato la qualificazione alla fase nazionale del torneo, si laurea campione regionale grazie al successo sul C.T. Prato. La compagine grossetana si è imposta per due a zero grazie alle vittorie negli incontri di singolare.

Giacomo Galdini ha infatti superato Moreno Amorotti in due set con il punteggio di 6/3 7/5.

Successo anche per Daniele Tamiano che ha sconfitto Andrea Guarducci per 6/3 7/6 consegnando così il punto decisivo e il titolo regionale alla formazione maremmana.