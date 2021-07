Fight Gym, D’Alfonso rappresentante di categoria per l’Italia contro la Polonia

GROSSETO – Sarà il diciassettenne della Fight Gym Grosseto Moise D’Alfonso, allenato da Raffaele D’Amico, rappresenterà l’Italia nella categoria dei kg. 52, nel confronto contro la nazionale youth polacca. Dopo tre stage consecutivi effettuati con gli atleti della nazionale italiana, il giovane pugile della società del presidente Amedeo Raffi viene messo alla prova per guadagnarsi opportunità per ambiti traguardi. Moise è reduce dal pareggio di domenica scorsa a Barberino del Mugello con il pari peso marchigiano Leonardo Bertocco, che lo aveva sconfitto nelle fasi eliminatorie dei campionati italiani del 2019. L’intensa prova dei due giovani pugili si è conclusa con un salomonico verdetto di parità che premia ambedue i concorrenti: al termine arrivavano i complimenti dell’osservatore della Federazione Pugilistica presente all’evento, oro olimpico e mondiale Francesco Damiani.

Halit Eryilmaz conferma invece la sua preparazione al Centro Olimpico federale di Assisi, l’intensa attività della Fight Gym Grosseto continua ormai impegnata nei fine settimana su più fronti e infatti Jaya Diligenti partecipava ai campionati italiani Under 22 di Cascia dove conquistava un argento per aver battuto nel primo confronto la favorita testa di serie n. 1 Diana Andrea Coco per cedere di misura nella finale contro la testa di serie n. 2 Giada El Okabi. Tale affermazione consente a Jiaya Diligenti di accedere di diritto ai campionati assoluti del prossimo dicembre.