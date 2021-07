Debutto al cinema per tre maremmane. Doppieranno un film in arrivo dagli Stati uniti

GROSSETO – Debutti e conferme per i doppiatori grossetani che proseguono senza soste nella crescita professionale. L’ultima chiamata porta le voci maremmani direttamente al cinema.

Per la scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini, si tratta dell’ennesimo attestato ottenuto sul campo, calando direttamente un tris. Silvia Nencini, Aurora Zamperini e Perla Montomoli hanno dato voce al film “Coda”, pellicola statunitense di prossima uscita nelle sale cinematografiche italiane che narra le vicende di una famiglia culturalmente sorda che gestisce un’attività ittica. Ruby, che ha 17 anni, è l’unica della famiglia dotata di udito e deve affrontare una serie di difficoltà. Si tratta del remake del film francese di successo “La famiglia Bèlier”. Per Aurora Zamperini e Perla Montomoli si è trattato di un emozionante debutto, mentre per Silvia Nencini di una gradita conferma.

Le chiamate sono arrivate dal direttore di doppiaggio del film, ovvero Fabrizio Pucci. La celebre voce di Russel Crowe, Brendan Frasier e tanti altri, da oltre un decennio segue il percorso professionale degli allievi dello Studio Enterprise, essendo tra i docenti della scuola e, anche in questa occasione, ha rivolto la sua attenzione verso il lavoro di preparazione svolto da Serafini. Il doppiaggio del film “Coda” è stato effettuato presso gli studi della Cinedubbing di Roma.