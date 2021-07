Coronavirus in Italia: 1.534 nuovi casi e 20 morti

GROSSETO - Sono 1.534 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia (ieri 888). In calo il tasso di positività (0,8%, ieri 1,2%) con 192.543 tamponi processati. 20 invece i morti nelle ultime 24 ore (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall'inizio della pandemia. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Sono 157 le persone ricoverate in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), con sette ingressi giornalieri (ieri quattro), mentre sono 1.128 i pazienti nei reparti ordinari di degenza Covid (-21 rispetto a ieri).

La regione che ha registrato più nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto con 254 nuovi positivi; seguono Lombardia (+241), Sicilia (+174), Lazio (+160) e Campania (+136). I casi totali salgono così a 4.273.693.

I guariti sono 1.287 (ieri 1.318), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.105.236. Gli attualmente positivi sono 40.649 (-223), di cui 39.364 in isolamento domiciliare.