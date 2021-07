6News, è boom di visualizzazioni: il tg di Sei Toscana prosegue sui social

GROSSETO – Cosa va gettato nell’organico? Cosa viene prodotto con la plastica riciclata? Come posso conferire correttamente un rifiuto elettronico? Quanto vetro viene raccolto ogni anno in Toscana? L’olio di frittura come va conferito? A queste e a tante altre domande risponde 6News, il “telegiornale ambientale” realizzato da Sei Toscana.

Le 8 puntate, che sino a oggi, solo sui social, hanno superato le 100mila visualizzazioni, sono visibili su tutte le pagine della società e sul portale www.seitoscana.it. Ogni striscia informativa affronta una specifica tipologia di rifiuto: organico, carta e cartone, multimateriale, vetro, rifiuti ingombranti, Raee, olio alimentare e indifferenziato. In ogni puntata, della durata di due minuti, vengono date tutte le info utili per permettere al cittadino di fare una buona raccolta differenziata ed è spiegato, con un linguaggio semplice, chiaro e ironico, il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue: dal conferimento al suo riciclo e recupero.

Le puntate di 6News sono visibili sulle pagine Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn di Sei Toscana, sul sito e sul canale YouTube.