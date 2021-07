50 anni di professione: il collegio dei geometri premia i suoi iscritti

GROSSETO – L’hanno chiamata “Festa di ripresa e resilienza”, la prima occasione di incontro fra i geometri, iscritti al collegio della provincia di Grosseto, dopo due anni difficili, ma al termine dei quali la professione inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Una festa saltata l’anno scorso per le restrizioni dovute al Covid che ha consentito così di recuperare anche le ricorrenze del 2020, in particolare la consegna dei riconoscimenti ai professionisti con 25, 40 e 50 anni di iscrizione al collegio.

All’agriturismo Le Tre Fonti, nella splendida cornice di Roselle, il collegio dei Geometri di Grosseto lo scorso venerdì ha organizzato un incontro conviviale in presenza, durante il quale il presidente Patrizio Sgarbi e gli altri membri del consiglio direttivo hanno consegnato gli attestati ai professionisti più “anziani” nell’iscrizione. È stata anche l’occasione per confrontarsi fra colleghi sul futuro della professione in un momento in cui il settore sembra in ripresa.

È stato il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, gradito ospite della serata, a consegnare l’attestato al geometra Claudio Camilloni per i suoi 50 anni di professione. Fra gli ospiti anche il consigliere nazionale Pietro Lucchesi e il consigliere della Cassa geometri, Gianni Bruni.

Alla serata ha partecipato anche il professor Vincenzo Di Gennaro docente di “Potenziamento di storia dell’arte” al Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio, l’istituto Geometri) che ha consegnato la borsa di studio in memoria del geometra Luigi Giampaolo Cerquoni ai neoiscritti all’albo professionale, in particolare a Valentino Parrucci.

Il collegio, infatti, ritiene fondamentale la collaborazione con l’istituto scolastico, confrontandosi con quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e come la scuola può preparare gli studenti, nell’ottica di favorire un sempre maggior accesso di tecnici qualificati alla professione.

Ecco i nomi di tutti i premiati:

25 anni di professione di Marco Baldi, Lorenzo Barbini, Riccardo Bardini, Michele Berti, Riccardo Bevilacqua, Guido

Casini, Fabio Ceni, Marco Ciavattini, Luca Durazzi, Andrea Fois, Stefano Franchi, David Fucile, Giuseppe Guerrini, Mara Machetti, Daniele Mencagli, Roberto Mencherini, David Pizzinelli, Simone Poli, Luciano Polvani, Leonardo Priori, Antonio Ragnini, Simonetta Scarpini, Simone Seggiani, Andrea Severi, Patrizio Sgarbi, Roberto Steccati, David Tronchi, Marco Ulanio, Paolo Vagaggini e Gianfranco Chelli.

40 anni di professione di Mauro Alessandroni, Italo Amato, Franco Capecchi, Livio Ceccarelli, Giuseppe Demi, Carlo Garoni e Claudio Valdrighi.

50 anni di professione di Claudio Camilloni.