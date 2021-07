unacanzonealgiorno: otto anni fa i Baustelle lanciavano “Monumentale”

GROSSETO – Il 12 luglio 2013 i Baustelle lanciano Monumentale.

La canzone è ispirata al cimitero Monumentale di Milano, descritto in modo tale da esorcizzare i simboli della morte per eccellenza. Per l’autore Francesco Bianconi, infatti, Monumentale “è una canzone d’amore, però è anche un’esortazione a vincere i simboli della morte”.

Stando a quanto affermato dai Baustelle, inoltre, il brano rappresenta “un invito a ricercare la vera vita laddove per consuetudine la vita finisce, in un gioco del rovescio che trasforma molti degli elementi comunemente considerati “sociali” in simboli di morte del pensiero e dei sentimenti”.

Il testo della canzone è stato scritto da Francesco Bianconi. La musica è stata composta dallo stesso Bianconi e da Rachele Bastreghi, che è l’interprete principale alla voce.

Come affermato dalla band, il video “è preso a pretesto per rilanciare quanto il brano stesso suggerisce: una riflessione sul bisogno che ognuno ha di prendere del tempo per sé, di ritagliarsi una zona d’ombra lontana da tutto il resto”.

Testo di “Monumentale”

I cimiteri non danno pensieri,

sei tu che ti sbagli, sei stanco, disperi

E piangi per colmare i buchi dell’assenza,

vive come il pieno la vacanza e non spira mai.

Quindi lascia perdere i dibattiti,

la rete, i palinsesti

per un giorno non studiare,

non chattare, ma piuttosto

stringi forte chi ti ama,fra le mute tombe del monumentale,

non c’è Dio e non c’è male, solo vaga oscurità.

I camposanti non hanno rimpianti,

sei tu che li covi, li rendi fantasmi,

li canti per sentirne meno la mancanza,

come non bastasse l’esistenza e l’eco che fa.

Giace qui ad libitum la tua imbecillità.

Quindi lascia perdere i programmi

coi talenti, i palinsesti,

per piacere non andare a navigare sulla rete,

stringi forte chi ti vuole bene

tra le tombe del monumentale,

trovi Dio, trovi Montale, ed un’opaca infinità.

Quindi lascia perdere i salotti

coi talenti e le baldracche,

vieni all’ombra dei cipressi

dona amore, al pomeriggioa chi sospende la sua vita

tra le urne amiche del monumentale,

di realtà e d’irreale, vieni a fartene un’idea.

