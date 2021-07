Un giovane di scuola senese per l’Atlante Grosseto, è il laterale Corridori

GROSSETO – Dopo Tatonetti, continua con un altro arrivo importante il mercato dell’Atlante Grosseto, che si è aggiudicato le prestazioni sportive del giovane Filippo Corridori. Classe 2000 e formazione in terra senese al Mens Sana, con precedenti a Monteriggioni e a La Sorba, la scorsa stagione il giovane laterale aveva già fatto una capatina in Maremma per allenarsi con il team grossetano per circa tre mesi.

Soddisfatto il tecnico Alessandro Izzo: “Ho deciso di tenerlo: secondo me ha qualità e potrebbe ritagliarsi con il lavoro e il sacrificio qualche minuto. Corridori ha voluto questa maglia più di qualunque altra cosa”. “Sono molto contento di aver avuto questa opportunità – ha detto Corridori – ringrazio la società, il mister e la dirigenza. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, ho avuto altre chiamate più comode e valide ma voglio buttarmi il più possibile in questa avventura e spero di fare bene. Forza Atlante”.