L’Italia trionfa a Wembley e batte l’Inghilterra. I grossetani scendono in piazza

INGHILTERRA – L’Italia è la squadra di calcio più forte d’Europa. Nonostante un gol preso dopo pochi minuti e un primo tempo passato a subire la squadra avversaria il secondo tempo è arrivato il riscatto: un gol e tante occasioni cercate e trovate.

di 60 Galleria fotografica finale europei









Poi la roulette dei calci di rigore, che in passato non ci hanno mai portato bene e che invece in questo Europeo ci hanno regalato la vittoria prima contro la Spagna e poi contro questa Inghilterra i cui tifosi si sono dimostrati tutt’altro che appassionati di fair-play. Prima i fischi all’inno d’Italia, poi quelli ai giocatori ogni volta che partivano per un’azione.

I calci di rigore hanno tenuto attaccati i tifosi alla tv sino all’ultimo momento, e a regalarci la vittoria è stata una fantastica parata del nostro portiere Donnarumma che ha ricevuto anche il premio come miglior giocatore dell’europeo.

