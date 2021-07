Lavoro: ecco le offerte per chi lavora nel settore del turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

1 bar a Castiglione della Pescaia ricerca un comis di bar , un assistente di sala (cod 13285, 13286)

2 pubblico esercizio a Talamone ricerca un lavapiatti addetto alla griglia e fritture no alloggio orario serale non serve la pat b (cod 13152)

3 pizzeria a marina di Grosseto ricerca un pizzaiolo con forno a legna serve per infornare orario solo serale (cod 13203)

4 stabilimento balneare a Principina a mare ricerca urgentemente donne per le pulizie per 1-2 volte a settimana (cod 13409)

5 albergo a marina ricerca una cameriera ai piani orario solo di giorno (cod 13404)

7 campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca due addette alle pulizie orario 9 -1630 per il sabato minima esperienza preferibile (cod 13396)

9 bar a Principina a Mare ricerca na banconista di gelateria dalle 18 a chiusura da luglio settembre anche prima esperienza (cod 13403)

10 albergo a marina di Grosseto ricerca cameriere ai piani e facchini anche minima esperienza (cod 13393 e 13394)

11 albergo a Orbetello ricerca un addetta ricevimento con conoscenza lingua inglese, un manutentore e un lavapatti no alloggio (cod 13435,13436 e 13437)

65 pubblico esercizio all alberese ricerca una lavapiatti per 5 sere a settimana solo la sera pat b automunito (cod 13434)

12 albergo nella zona di Punta Ala ricerca una cameriera ai piani si offre alloggio

13 pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala con esperienza anche minima orario solo serale

14 stabilimento balneare a Follonica ricerca un aiuto cuoco per i primi piatti orario solo di giorno e un cameriere/barista anche prima esperienza orario mattina/pomeriggio no sera

15 albergo a Grosseto ricerca un cameriere di sala urgente solo serale

16 pubblico esercizio a Braccagni ricerca una lavapiatti orario solo serale pat b automunita (cod 13471)

17 stabilimento balneare a Punta Ala ricerca una estetista con diploma per i mesi di luglio e agosto pat b automunita (13469)

18 pubblico esercizio al Giglio ricerca un commis di cucina con vitto e alloggio (cod 13470)

19 stabilimento balneare a Punta Ala ricerca una barista orario solo di giorno urgente (cod 13468)

20 campeggio nella zona della Rocchette ricerca una barista orario su turni no alloggio (cod 13466)

21 albergo a Roccastrada ricerca un aiuto cuoco/lavapiatti e un cameriere stagione lunga con vitto e alloggio (cod 13452 e 13453)

22 ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca con minima esperienza un cameriere di sala orario solo serale (cod 13458)

Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 0564416375