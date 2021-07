La baby gang fa ancora paura: dopo le minacce arrivano i danneggiamenti

FOLLONICA – Non c’è pace nell’estate di Follonica.E a preoccupare dopo le aggressioni notturne sul lungomare ai danni dei proprietari di uno stabilimento balneare (leggi: Baby gang e violenza: botte ai gestori del bagnetto. «Erano più di dieci»), sono ancora le “scorribande” della baby gang di 16enni che ha colpito.

Questa volta vittime del loro comportamento violento sono stati un maestro di tennis e alcuni ragazzi che stavano seguendo una lezione nel campo della pineta di Ponente. La baby gang sarebbe voluta entrare dentro il campo durante la lezione e una volta ostacolati dal maestri sono passati alle male parole inveendo anche contri i genitori dei ragazzi del corso di tennis. Nei giorni seguenti poi l’impianto della pineta ha subito alcuni atti vandalici: in particolare un palo per l’illuminazione è stato danneggiato e all’interno della zona recintata sono stati anche cocci e vetri rotti.

Una situazione inaccettabile che preoccupa perché sembra che ultimamente questi ragazzini agiscano indisturbati causando situazioni di disagio e pericolo.

E sull’escalation di violenza che in queste settimana si sta registrando a Follonica è intervenuto Giancarlo Lorenzi, responsabile attività produttive di Forza Italia. «Come responsabile delle attività produttive di Forza Italia – dice Lorenzi -, non posso che non esprimere tutta la mia preoccupazione, scrive Lorenzi, per i continui e ripetuti atti violenti a cui stiamo assistendo nella nostra Città. La stagione estiva è appena cominciata e già sembra un bollettino di guerra. La città chiede più controlli, continua Lorenzi non è ammissibile che cittadini e operatori economici vivano il proprio contesto sociale con un senso di insicurezza. è un preciso compito del primo cittadino, prosegue Lorenzi, che attraverso il potenziamento della polizia municipale, possa presidiare il territorio, mantenendo un controllo regolare su possibili fattori di disturbo e contesti a rischio. È nell’interesse di tutti, infatti, riuscire a minimizzare ogni possibilità di pericolo».