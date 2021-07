GROSSETO – Fuochi d’artificio, bandiere, fumogeni e trombe da stadio. Grosseto sembra impazzita, e tutti i maremmani sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria agli europei, nello stadio di Wembley, dove abbiamo battuto l’Inghilterra.

Dopo due tempi regolamentare e due supplementari, dopo dieci rigori tirati la tensione si è sciolta in un urlo liberatore, e, così come avvenne nel 1982, tutti sono scesi in piazza e si sono ritrovati in piazza fratelli Rosselli a Grosseto.