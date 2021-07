Il podcast del 12 luglio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 12 luglio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 12 luglio 2021

In apertura la vittoria dell'Italia agli europei di calcio. Anche Grosseto e la Maremma hanno celebrato la conquista del titolo da parte degli Azzurri. Ieri notte in migliaia si sono riversati nelle piazze e nelle strade di città e paesi. Nel capoluogo i tifosi hanno invaso tutto il centro storico e in particolare la zona di piazza Rosselli, per tutti piazza della vasca. Per l'occasione era stato anche bloccato il traffico. Un'enorme area pedonale ricoperta di bandiere tricolori. Giovani e famiglie hanno ballato e cantato fino a notte fonda: cori, tamburi, urla di gioa per una notte magica e indimenticabile. Una vittoria straordinaria per l'Italia che vogliamo commentare insieme al giornalista di Radio Sportiva Lorenzo Falconi.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 66 (ieri 87) su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari (ieri 5.050) e 309 test rapidi (ieri 1.915). Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi). Due sono purtroppo le persone morte nelle ultime 24 ore.

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 4 nuovi casi. Ad oggi sono 129 le persone positive in Maremma e tornano a scendere dopo alcuni giorni.

Buone notizie arrivano dall'ospedale di Grosseto dove dopo molti mesi non ci sono più persone ricoverate in terapia intensiva. In totale i pazienti ricoverati per covid al Misericordia sono 6 e sono tutti in reparto.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 76mila le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 125mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.380.000 dosi.

