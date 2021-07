Il mercato “trasloca”: destinata una nuova area agli ambulanti

CAPALBIO SCALO – Nuova ubicazione, da oggi, lunedì 12 luglio, per il mercato a Capalbio Scalo.

L’amministrazione comunale ha stabilito, infatti, di destinare ai venditori ambulanti un nuovo spazio, spostando l’area dedicata da piazza Forti a piazza della Guardia Costiera.

«Abbiamo fatto questa scelta, di concerto anche con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio – commenta l’assessore allo sviluppo economico Gianfranco Chelini – per facilitare l’attività degli ambulanti e collocare i loro banchi un’area più centrale e trafficata all’incrocio tra via Emilia e via dell’Origlio. Con questo spostamento in piazza della Guardia Costiera, infatti, si inserisce il mercato all’interno del più grande centro commerciale naturale della nostra zona, per metri quadri di superficie di vendita e occupati, in un’area dove si trovano i servizi, dalle poste alla banca, dagli ambulatori medici alla farmacia, e di grande passaggio per tutti coloro che, cittadini o turisti, si spostano sul nostro territorio».

Con il trasferimento dell’area, inoltre, il Comune apre alla possibilità di partecipare al mercato settimanale anche ad altri esercenti. «Questo cambiamento non comporterà disagi per il traffico e rimangono invariati gli orari – aggiunge Chelini – dalle 8 alle 13 ogni lunedì».