Coronavirus, si moltiplicano i casi di variante Delta: in Maremma registrata anche quella Colombiana

GROSSETO - Altri 18 contagi da variante Delta, alle quali si aggiungono sei varianti Colombiane, per la prima volta registrate in Provincia di Grosseto: a dirlo è la Asl, che ha individuato 24 contagi da varianti tra i nuovi casi rilevati nell'ultima settimana.

“Intanto si tratta di un dato riferibile dal 7 all'11 luglio – spiega Maurizio Spagnesi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est –, ma non ci coglie di sorpresa perché anche da noi la diffusione delle nuove varianti segue l'andamento nazionale che le vede, soprattutto la Delta, in costante crescita e destinate a soppiantare quella Inglese e la Brasiliana. Un alto numero dovuto anche al fatto che stiamo sequenziando tutti i tamponi positivi, quindi identifichiamo in laboratorio un numero maggiore di varianti rispetto a prima".

"Per quanto riguarda la specificità della provincia di Grosseto – aggiunge –, l'aumento riguarda in modo uniforme tutto il territorio ma con una netta prevalenza della fascia costiera. Un dato che può essere attribuito anche al turismo che porta ad una crescente mobilità delle persone".

"La vera arma contro il virus e le sue varianti – conclude Spagnesi – è quella di rispettare sempre le regole e soprattutto di vaccinarsi e vaccinarsi con la seconda dose che ci può mettere al riparo dall'infezione o comunque dalle sue forme più gravi che possono sfociare nell'ospedalizzazione”.