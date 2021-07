Coronavirus in Italia: 888 nuovi casi e 13 morti. Dopo un mese tasso positività torna sopra quota 1%

GROSSETO - 888 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore: questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 12 luglio 2021" su Spreaker.

Ieri i nuovi casi erano 1.391: diminuiscono i casi ma a fronte di un dimezzamento dei tamponi (oggi 73.571, ieri 143.332). Aumenta dunque il tasso di positività, pari all'1,2% (ieri 0,97%), che per la prima volta torna sopra quota 1% dal 14 giugno.

Come detto, i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 13 (ieri 7), per un totale di 127.788 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive sono 158, tre in meno di ieri (ieri invariate) con solo quattro ingressi in un giorno. Tornano invece a salire i ricoveri ordinari tornano, che sono 15 in più (ieri -13), 1.149 in tutto.

La regione con più nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio con 172 nuovi positivi; seguono Sicilia (+150), Emilia Romagna (+118), Veneto (+76) e Campania (+69).