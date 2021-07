Cambia l’apertura della biblioteca: ecco gli orari estivi

FOLLONICA – A partire da oggi, lunedì 12 luglio, e fino al 30 settembre 2021, la biblioteca della Ghisa di Follonica amplierà l’orario di apertura al pubblico.

Il servizio sarà infatti fornito anche nel tardo pomeriggio e nella mattina del sabato, per andare incontro alle esigenze degli utenti e di tutti coloro che si trovano a soggiornare nella nostra città durante la stagione estiva.

La biblioteca dei bambini è aperta per prendere libri in prestito o semplicemente per soffermarsi in un ambiente piacevole e divertente. Il nuovo orario prevede l’apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:50, e (tranne il mercoledì pomeriggio) dalle 14 alle 19. Il sabato è aperta la mattina dalle 9:15 alle 12:45

Ecco l’orario estivo:

Lunedì dalle ore 8 alle 12.50, dalle ore 14 alle 19.

Martedì dalle ore 8 alle 12.50, dalle ore 14 alle 19.

Mercoledì dalle ore 8 alle 12.50

Giovedì dalle ore 8 alle 12.50, dalle ore 14 alle 19.

Venerdì dalle ore 8 alle 12.50, dalle ore 14 alle 19.

Sabato dalle ore 9.15 alle 12.45

La biblioteca, grazie all’ampliamento di orario di apertura, vuole garantire la massima fruibilità, così da assicurare alla collettività un servizio di fondamentale importanza, ovviamente nel pieno rispetto delle normative più recenti anti-contagio, che si ricordano essere sempre vigenti.

L’utente deve igienizzare le mani, misurare la temperatura corporea e deve sempre indossare la mascherina e mantenerla durante la permanenza.

Inoltre l’utente che si ferma in biblioteca per lo studio, o per la partecipazione a un’attività, è tenuto a lasciare le proprie generalità e il numero di telefono, che saranno conservati agli atti per 14 giorni e poi distrutti, e a osservare il distanziamento.