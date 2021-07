Tribunale malato: «Chi assiste familiari morenti o figli in ospedale deve pagarsi i pasti. E chi non può permetterselo?»

GROSSETO – «E’ con grande disappunto che abbiamo appreso della nota dell’Azienda sanitaria sud est intitolata “fornitura pasti caregiver e accompagnatori di minori”» a dirlo Maria Platter dell’assemblea Territoriale di Grosseto e Franco Alajmo coordinatore regionale rete Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva toscana APS. Il commento giunge al seguito della decisione della Asl sud est di chiedere il pagamento dei pasti ai familiari che assistono malati ricoverati. Il pagamento e la conseguente ricevuta è, per la Asl “Condizione imprescindibile per la dimissione del paziente accompagnato”.

«Cosa pensare se non che la direzione aziendale sud est vuole dare un’altra spinta forte per smantellare la sanità pubblica toscana in questi territori già martoriati da disservizi di ogni tipo? Perché la nota aziendale, uscita in questi giorni – prosegue la nota -, introduce il pagamento dei pasti per quelle poche (anzi pochissime) persone che assistono i propri bambini o i propri familiari che stanno morendo nell’hospice. Vorremmo proprio sapere quanto andrà a risparmiare l’azienda introducendo una simile ingiustizia».

«Prima di tutto queste persone non assistono i propri familiari solo per loro scelta, ma la loro presenza è spesso richiesta dalla stessa struttura sanitaria anche a fini terapeutici: qualcuno può negare l’importanza di un genitore accanto ad un bambino ricoverato? E qualcuno ha il coraggio di negare la delicata funzione della presenza di un familiare accanto ad una persona che sta morendo in hospice? E proprio a questi soggetti oggi l’azienda sanitaria sud est decide di chiedere il pagamento dei pasti che devono consumare per stare accanto ai loro cari!»

«L’azienda non si pone neanche il problema che i cittadini non sono tutti uguali per reddito e che non tutti possono pagare. Per le degenze lunghe poi ci possono essere anche somme considerevoli da versare; e se un cittadino non può permetterselo? Potrebbe essere d’aiuto la Costituzione nell’art.32: “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ci può essere allora regola più profondamente ingiusta ed eticamente scorretta di quella che la sud est ha messo in atto?» prosegue la nota.

«E siccome ancora non basta, la dimissione di un paziente viene vincolata all’esibizione della ricevuta di pagamento dei pasti consumati dal familiare che lo assiste! Infatti, la nota aziendale recita: “Si specifica che il possesso di tale ricevuta sarà condizione imprescindibile per la dimissione del paziente accompagnato”. E se invece di essere dimesso il paziente è deceduto Inoltre, la nota dell’Azienda sanitaria riversa sugli operatori sanitari (che normalmente si occupano di cure e non di ristorazione!) l’onere organizzativo di questa ingiustizia, anche se in modo implicito e sotto forma di richiesta di “cortesia”. Tutto ciò è profondamente inaccettabile e assai poco democratico!».

«E infine, ‘last but not least’, siamo sicuri che questa nota, impedendo la dimissione di minori o pazienti con handicap, non configuri i reati di sequestro di minori e/o di interruzione di pubblico servizio? Ci uniamo e sosteniamo fortemente quanto già scritto dall’Ordine degli Infermieri e dall’Ordine dei medici: condividiamo le loro critiche e, come Cittadinanzattiva toscana Aps, rivolgiamo all’azienda sud est la loro stessa richiesta: ritirare immediatamente la nota e anche aprire un tavolo di discussione sull’argomento, in cui siano presenti insieme medici, infermieri e cittadini, primi protagonisti interessati da questi provvedimenti» si legge ancora.

«All’Assessore regionale alla sanità chiediamo se è ammissibile che un’azienda sanitaria toscana decida con una nota, in totale assenza di confronto con gli operatoti sanitari e i cittadini, simili provvedimenti che cambiano perfino gli indirizzi generali della stessa sanità anche in termini di rispetto della democrazia».