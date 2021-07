Li trova nel soggiorno di casa mentre gli rubano il portafogli: sono due minorenni

FOLLONICA – L’ha trovata nel proprio soggiorno, all’interno di casa, mentre gli rubava il portafogli dalla borsa. La giovane è subito fuggita, assieme ad un complice. Subito è scattata la chiamata ai carabinieri di Follonica che hanno mandato una pattuglia sul posto.

Grazie alla descrizione i due sono stati rintracciati dai militari vicino ad un supermercato in zona. Fermati e controllati i due ladri hanno consegnato ai carabinieri 80 euro, e hanno accompagnato i militari dove si erano disfatti del portafogli sottratto alla vittima.

I due, minorenni, durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di diversi oggetti per lo scasso nascosti all’interno degli zaini. La refurtiva è stata restituita ed entrambi sono stati denunciati in stato di libertà al tribunale per minori di Firenze.