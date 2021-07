GROSSETO – Un solo nome aleggia in quel di Misano, è quello del Grosseto. La formazione maremmana trionfa nelle Finals 2021 di beach handball e conquista il doppio tricolore, nel maschile e nel femminile. Sono così 9 i titoli nazionali al maschile e 2 al femminile. Nessun team in Italia conta un palmares così ricco. Le donne vincono con un netto 2-0 contro Messina, mentre gli uomini, dopo gli shoot-out, regolano 2-1 Oderzo in una sfida ricca di emozioni e ad alta tensione. Coach Stefano Chirone deve ricorrere alle migliori strategie per conquistare la posta in palio.

La finale maschile è quella più complessa dove il Grosseto affronta un’altra habitué della sabbia. I gialloneri veneti dell’Oderzo mettono davvero in difficoltà i biancorossi e si aggiudicano con autorevolezza il primo set con un break di otto punti. Nel secondo set la partita gira per Grosseto e viene fuori tutta l’esperienza dei maremmani che, grazie alle parate dei suoi portieri, alla forte difesa e a delle stupende giocate in attacco, si aggiudicano il secondo set di quattro punti.

Agli shoot-out le parate dei portieri del Grosseto aprono la strada alla vittoria finale che con l’ultimo rigore fissa il +1 decisivo, favorevole ai biancorossi.

La finale femminile, invece, è totale appannaggio delle ragazze del Grosseto. Messina controbatte nei primi 10′ in sostanziale equilibrio, cedendo il 1° set solo di due punti. Nel secondo set è un’altra musica e le siciliane devono capitolare sotto le battute vincenti delle ragazze biancorosse che dominano totalmente la seconda fase, aggiudicandosi la finale con un netto 2:0.

È quindi grande gioia a Misano Adriatico per Grosseto, che conquista il doppio tricolore.

“È ancora viva l’emozione per le imprese che i ragazzi e le ragazze hanno compiuto ieri a Misano – commenta così il Presidente Tiziano Bacci, che prosegue – mi sento di ringraziare tutto il gruppo per l’impegno profuso per sostenere e mettere nelle migliori condizioni i nostri atleti/e.

Sono immensamente soddisfatto di quanto è stato fatto e delle vittorie prestigiose conseguite, e sono sicuro che questo è solo l’inizio! Un ringraziamento va poi a tutti gli atleti/e che sono dovuti restare a casa, alcuni per problemi lavorativi, altri per infortuni, alcuni ancora perché la rosa non ci permetteva di portare più di 10 ragazzi….La nostra vittoria è anche la loro!”.