Dankan, il cane antidroga, trova 26 chili di hashish: la Finanza sequestra 262 panetti, il più grande quantitativo in Maremma

GROSSETO – È il più grande sequestro di droga su strada della provincia di Grosseto. Stiamo parlando di 262 panetti di hashish per un peso complessivo di 26 chilogrammi. L’operazione è astata messa a segno dagli uomini della Guardia di Finanza che con l’aiuto delle unità cinofile hanno scoperto il trafficante di droga al volante di un furgoncino.

Il sequestro – Tra le strade controllate anche la senese, che collega Siena e Firenze con la Maremma, dove si riversano per il fine settimana migliaia di persone e automezzi diretti verso le località della costa. Proprio in questo frangente, tra i tanti veicoli fermati per consueti controlli, le pattuglie della Compagnia di Grosseto hanno fermato anche un furgoncino che trasportava mobili.

L’atteggiamento un po’ nervoso del conducente, unito a qualche suo precedente penale ed alla stranezza di un trasporto mobili in un sabato pomeriggio estivo, hanno indotto i militari ad approfondire l’attività con l’impiego del cane antidroga Dankan.

Nel corso della successiva perquisizione del mezzo, il pastore tedesco antidroga ha segnalato il mobilio presente nel veicolo e quindi i militari hanno approfondito smontandone le varie parti; alla fine, con non poco stupore, la sorpresa: ben 262 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 26 kg. Uno straordinario quantitativo dal quale, al minuto spaccio, si potevano ricavare oltre 50.000 dosi, per un valore complessivo sul mercato superiore al mezzo milione di Euro. Si tratta del fermo di droga più consistente mai effettuato su strada in Maremma.

Il soggetto è stato arrestato e tutto lo stupefacente posto sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I servizi antidroga della Guardia di Finanza, uniti anche alla trasversalità con le attività di polizia economico-finanziaria, verranno ulteriormente proseguiti durante la stagione estiva per tutelare la cittadinanza, i turisti e tutto il territorio maremmano.